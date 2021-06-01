«Рома» объявила о заключении нового контракта с Генрихом Мхитаряном

«Рома» на официальном сайте объявила о заключении нового контракта с полузащитником Генрихом Мхитаряном. Новое соглашение армянского футболиста с итальянским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.
«За эти два года «Рома» покорила меня. Всё это благодаря невероятной страсти болельщиков», — отметил Мхитарян.
Ранее сообщалось, что Мхитарян решил покинуть «Рому» из-за назначения на пост главного тренера команды Жозе Моуринью, с которым у него не сложились отношения в «Манчестер Юнайтед». Однако впоследствии игрок передумал и договорился с клубом о новом контракте.
Мхитарян выступает за «Рому» с 2019 года. В минувшем сезоне 32-летний хавбек провёл 34 матча в итальянской Серии А, забил 13 голов (один — с пенальти) и отдал 10 результативных передач.
- 1 июня 2021
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