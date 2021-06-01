Миранчук и Головин — в стартовом составе сборной России на матч с Польшей

Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч с Польшей. Встреча пройдёт сегодня, 1 июня, на стадионе «Мейски» во Вроцлаве (Польша). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Польша – Россия.
Сборная Польши: Фабиански, Кендзёра, Хелик, Пятковски, Пухач, Франковский, Крыховяк, Клих, Ковнацкий, Шверчок, Свидерский.
Сборная России: Шунин, Кузяев, Кудряшов, Джикия, Семёнов, Караваев, Зобнин, Оздоев, Головин, Миранчук, Дзюба.
Матч обслужит итальянская бригада арбитров, которую возглавит Марко Гуида. Ассистенты – Маттео Пассери и Алессандро Костанцо. Резервный рефери — Микаэль Фаббри.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
Контрольный матч с Польшей станет для сборной России одним из этапов подготовки к чемпионату Европы – 2020.
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