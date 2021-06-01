Анчелотти объяснил переход из «Эвертона» в «Реал»

Карло Анчелотти, который возглавил мадридский «Реал», прокомментировал свой уход из «Эвертона».

«Хотел бы поблагодарить совет директоров, игроков и болельщиков «Эвертона» за огромную поддержку, которую все вы мне оказывали. Я полностью уважаю всех, кто связан с «Эвертоном», и надеюсь, что они смогут реализовать возможности, которые открываются перед ними. Хотя мне понравилось работать в «Эвертоне», мне представилась невероятная возможность. Считаю, что это правильный шаг для меня и моей семьи в настоящее время», — приводит слова Анчелотти пресс-служба «Эвертона».

Сегодня «Реал» объявил о назначении Анчелотти. Мадридцы подписали с итальянским тренером контракт на три года.



Анчелотти тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год. В своём первом сезоне в клубе он привёл «сливочных» к победе в Лиге чемпионов, которая стала для мадридцев 10-й в истории и первой с 2002 года. После ухода из команды Карло возглавлял «Баварию» и «Наполи», а в 2019 году пришёл в «Эвертон».