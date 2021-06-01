Хорватия сыграла вничью с Арменией

В товарищеском матче сборная Хорватии сыграла вничью со сборной Армении. Встреча проходила на стадионе «Велика-Горица» в Велика-Горице и завершилась со счётом 1:1.

На 23-й минуте счёт открыл полузащитник Иван Перишич, голевую передачу отдал Лука Модрич. Полузащитник армянской команды Вбеймар Ангуло забил ответный мяч, ему ассистировал Жираир Шагоян.

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич был заменён после первого тайма. Хавбек «Ростова» Хорен Байрамян отыграл 62 минуты. Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отыграл первый тайм.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Хорватия сыграет с Англией, Чехией и Шотландией.