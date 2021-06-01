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Стала известна зарплата Анчелотти в «Реале»

Стала известна зарплата Анчелотти в «Реале»
Алексей Ласнов
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Новый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти будет получать в мадридском клубе € 6 млн за сезон, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».

Помогать Анчелотти в «Реале» будут его сын Давиде и тренер по физической подготовке Антонио Пинтус, который уже работал в Мадриде с 2016 по 2019 год.

Сегодня «Реал» объявил о назначении Анчелотти. Мадридцы подписали с итальянским тренером контракт на три года.

Анчелотти тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год. В своём первом сезоне в клубе он привёл «сливочных» к победе в Лиге чемпионов, которая стала для мадридцев 10-й в истории и первой с 2002 года. После ухода из команды Карло возглавлял «Баварию» и «Наполи», а в 2019 году пришёл в «Эвертон».

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