Сорокин оценил шансы российских болельщиков посетить матчи Евро-2020 в Дании

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о шансах российских болельщиков посетить матчи Евро-2020 в Дании.
«Диалог с властями Дании ещё ведётся, но думаю, что шансов на положительный исход уже, откровенно говоря, немного. Решение о допуске иностранных болельщиков не в компетенции УЕФА, УЕФА в данном случае полагается на решение властей. Не думаю, что УЕФА в данном случае может на что-то повлиять. Россия со своей стороны сделала всё возможное, чтобы принять болельщиков. Доступ обладателям билетов был разрешён, причём не только из стран-участниц Евро», — приводит слова Сорокина «РБК-Спорт».
Ранее стало известно, что Россия попала в список стран повышенного эпидемиологического риска, поэтому выдача виз была ограничена. Попасть в Данию россияне смогут только при наличии обосновательной причины. Посещение матчей Евро-2020 расценивается как туризм.
В Дании, на стадионе «Паркен» в Копенгагене, пройдут три матча Евро-2020, в том числе встреча Россия — Дания в заключительном туре группового этапа (21 июня). Также на арене состоятся игры Дания — Финляндия (12 июня) и Дания — Бельгия (17 июня).
- 1 июня 2021
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