Польша — Россия: хозяева открыли счёт на четвёртой минуте

Нападающий сборной Польши Якуб Шверчок забил гол на четвёртой минуте товарищеского матча со сборной России.

Шверчок получил мяч на линии вратарской и перевёл его низом в ближний угол.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Польша – Россия.



Встреча проходит на стадионе «Мейски» во Вроцлаве (Польша). Матч обслуживает итальянская бригада арбитров, которую возглавит Марко Гуида. Ассистенты – Маттео Пассери и Алессандро Костанцо. Резервный рефери — Микаэль Фаббри.



Контрольный матч с Польшей станет для сборной России одним из этапов подготовки к чемпионату Европы – 2020.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.