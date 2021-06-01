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Дешам оценил шансы Канте на получение «Золотого мяча»

Дешам оценил шансы Канте на получение «Золотого мяча»
Максим Булычев
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос, может ли полузащитник «Челси» Н'Голо Канте получить «Золотой мяч» по итогам 2021 года.

«Я не знаю, есть ли возможность получить «Золотой мяч» у игрока, не обладающего креативными способностями, того, кто мало забивает. Канте может забить несколько голов и сделать несколько результативных передач, но, как правило… Подобное случалось с Фабио Каннаваро или, например, Маттиасом Заммером в 1996 году. Как правило, в большинстве случаев «Золотой мяч» дают игроку креативного плана», — цитирует Дешама Get French Football News.

Ранее Канте прокомментировал победу в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити» (1:0). «Золотой мяч»? Нет, я не думаю о нём. Пока мы наслаждаемся победой в Лиге чемпионов, а потом будет ещё чемпионат Европы», — сказал Канте.

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