Польша — Россия: Караваев забил ответный гол

Защитник сборной России Вячеслав Караваев забил гол в товарищеском матче со сборной Польши. Счёт — 1:1, идёт первый тайм.

На 21-й минуте после длинного заброса Александра Головина на дальнюю штангу Караваев с близкого расстояния переправил мяч в сетку в одно касание.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Польша – Россия.



Встреча проходит на стадионе «Мейски» во Вроцлаве (Польша). Матч обслуживает итальянская бригада арбитров, которую возглавит Марко Гуида. Ассистенты — Маттео Пассери и Алессандро Костанцо. Резервный рефери — Микаэль Фаббри.



Контрольный матч с Польшей станет для сборной России одним из этапов подготовки к чемпионату Европы — 2020.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.