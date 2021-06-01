Абрамович хочет вернуть Лукаку в «Челси»
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Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может вернуться в «Челси», сообщает Eurosport.
По информации источника, в возвращении бельгийского форварда лично заинтересован владелец лондонского клуба Роман Абрамович. Российский бизнесмен уверен, что Лукаку — идеальный игрок, который повысит шансы команды на победу в чемпионате Англии в следующем сезоне.
Напомним, Лукаку выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год. В 2014 году бельгиец перешёл в ливерпульский клуб на постоянной основе, а спустя три года Ромелу приобрёл «Манчестер Юнайтед». В 2019 году он перебрался в «Интер» за € 74 млн. В минувшем сезоне Лукаку провёл 36 матчей в чемпионате Италии, забил 24 гола (шесть — с пенальти) и отдал 11 результативных передач.
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