Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Абрамович хочет вернуть Лукаку в «Челси»

Абрамович хочет вернуть Лукаку в «Челси»
Диана Валавичюте
Комментарии

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может вернуться в «Челси», сообщает Eurosport.

По информации источника, в возвращении бельгийского форварда лично заинтересован владелец лондонского клуба Роман Абрамович. Российский бизнесмен уверен, что Лукаку — идеальный игрок, который повысит шансы команды на победу в чемпионате Англии в следующем сезоне.

Напомним, Лукаку выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год. В 2014 году бельгиец перешёл в ливерпульский клуб на постоянной основе, а спустя три года Ромелу приобрёл «Манчестер Юнайтед». В 2019 году он перебрался в «Интер» за € 74 млн. В минувшем сезоне Лукаку провёл 36 матчей в чемпионате Италии, забил 24 гола (шесть — с пенальти) и отдал 11 результативных передач.

Новость по теме
Лукаку признан лучшим игроком чемпионата Италии сезона-2020/2021
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021