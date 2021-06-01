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Анчелотти обратился к игрокам и болельщикам «Эвертона»

Анчелотти обратился к игрокам и болельщикам «Эвертона»
Алексей Ласнов
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Новый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти опубликовал обращение к игрокам и болельщикам «Эвертона».

«Хотел бы поблагодарить «Эвертон», моих игроков и болельщиков за предоставленную мне возможность управлять этим фантастическим клубом, клубом со своей историей. Я решил уйти, потому что меня ждёт новый вызов с командой, которая всегда была в моём сердце — «Реал Мадрид», — написал Анчелотти на своей странице в «Твиттере».

Сегодня «Реал» объявил о назначении Анчелотти. Мадридцы подписали с итальянским тренером контракт на три года.

Анчелотти тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год. В своём первом сезоне в клубе он привёл «сливочных» к победе в Лиге чемпионов, которая стала для мадридцев 10-й в истории и первой с 2002 года. После ухода из команды Карло возглавлял «Баварию» и «Наполи», а в 2019 году пришёл в «Эвертон».

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