Маттеус: своим выбором состава Гвардиола украл у «Манчестер Сити» победу в Лиге чемпионов

Бывший футболист «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус раскритиковал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу после поражения «горожан» в финале Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).



«Своим выбором состава Гвардиола украл у команды и болельщиков победу в Лиге чемпионов. Он должен смиренно выслушать критику со всех сторон. Я уверен, что в „Манчестер Сити“ будут внутренние дискуссии о возможном расторжении контракта с Гвардиолой. После этого финала Лиги чемпионов игроки будут сомневаться в нём.



Гвардиола должен был попробовать что-то еще раз, проявить воображаемую изобретательность в самый неподходящий момент и потому полностью заслуживал поражения. Как можно играть без опорного полузащитника, который был на поле почти в каждой игре сезона, в самом важном матче в истории клуба?» — приводит слова Маттеуса Sky Germany.