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Футбол, Польша — Россия, результат товарищеского матча 1 июня 2021, счёт 1:1

Сборная России сыграла вничью с Польшей в товарищеском матче
Диана Валавичюте
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В товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2020 сборная Польши встречалась с национальной командой России. Игра прошла на стадионе «Мейски» во Вроцлаве (Польша) и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На четвёртой минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Польши Якуб Шверчок. Он получил мяч на линии вратарской и перевёл его низом в ближний угол. На 21-й минуте после длинного заброса полузащитника сборной России Александра Головина на дальнюю штангу защитник российской национальной команды Вячеслав Караваев с близкого расстояния переправил мяч в сетку в одно касание и сравнял счёт.

Матч обслуживала итальянская бригада арбитров, которую возглавил Марко Гуида. Ассистенты — Маттео Пассери и Алессандро Костанцо. Резервный рефери — Микаэль Фаббри.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
01 июня 2021, вторник. 21:45 МСК
Польша
Окончен
1 : 1
Россия
1:0 Шверчок – 4'   1:1 Караваев – 20'
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