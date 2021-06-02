Черчесов: Мухин и Жемалетдинов добавили свежести? Главное — быть не свежим, а полезным

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре Максима Мухина и Рифата Жемалетдинова в товарищеском матче со сборной Польши (1:1).



«Мы сегодня играли против соперника, знали, что будут они так играть. Убеждены, что ромб против такой системы был правилен. Против Болгарии выберем определённую систему. Мухин и Жемалетдинов по сравнению с Оздоевым и Миранчуком добавили свежести? Фамилии обсуждать не буду, главное — быть не свежим на поле, а полезным», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2020 сборная Польши встречалась с национальной командой России. Игра прошла на стадионе «Мейски» во Вроцлаве (Польша) и завершилась ничьей со счётом 1:1.