Черчесов: Мухин и Жемалетдинов добавили свежести? Главное — быть не свежим, а полезным
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре Максима Мухина и Рифата Жемалетдинова в товарищеском матче со сборной Польши (1:1).
«Мы сегодня играли против соперника, знали, что будут они так играть. Убеждены, что ромб против такой системы был правилен. Против Болгарии выберем определённую систему. Мухин и Жемалетдинов по сравнению с Оздоевым и Миранчуком добавили свежести? Фамилии обсуждать не буду, главное — быть не свежим на поле, а полезным», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2020 сборная Польши встречалась с национальной командой России. Игра прошла на стадионе «Мейски» во Вроцлаве (Польша) и завершилась ничьей со счётом 1:1.
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