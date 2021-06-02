Гол Караваева и дебют Сафонова — в видеообзоре матча Польша — Россия

В товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2020 сборная Польши встречалась с национальной командой России. Игра прошла на стадионе «Мейски» во Вроцлаве (Польша) и завершилась ничьей со счётом 1:1.



На четвёртой минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Польши Якуб Шверчок. Он получил мяч на линии вратарской и перевёл его низом в ближний угол. На 21-й минуте после длинного заброса полузащитника сборной России Александра Головина на дальнюю штангу защитник российской национальной команды Вячеслав Караваев с близкого расстояния переправил мяч в сетку в одно касание и сравнял счёт.

Матч обслуживала итальянская бригада арбитров, которую возглавил Марко Гуида. Ассистенты — Маттео Пассери и Алессандро Костанцо. Резервный рефери — Микаэль Фаббри.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.