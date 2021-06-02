Черчесов: не видел пропущенный гол, потому что отвернулся. Потом посмотрю
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в товарищеском матче со сборной Польши (1:1).
«Не видел пропущенный гол, потому что в этот момент отвернулся. Потом посмотрю и оценю. Чувствую в Польше себя хорошо, фанаты поприветствовали. Польша? Некорректно мне её оценивать. Мы не знаем требований и планов. Это всегда была добротная команда. Силу сборной Польши по этой игре оценить нельзя, всё-таки несколько игроков участие в матче не приняли.
Самое главное, что никто не травмировался. Посмотрим, вылезет ли завтра что-то. Сегодня для меня отсутствие травм — самое главное. 90 минут в хорошем темпе сыграли. Понятно, что на Евро он будет ещё выше», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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