Черчесов: не видел пропущенный гол, потому что отвернулся. Потом посмотрю

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в товарищеском матче со сборной Польши (1:1).

«Не видел пропущенный гол, потому что в этот момент отвернулся. Потом посмотрю и оценю. Чувствую в Польше себя хорошо, фанаты поприветствовали. Польша? Некорректно мне её оценивать. Мы не знаем требований и планов. Это всегда была добротная команда. Силу сборной Польши по этой игре оценить нельзя, всё-таки несколько игроков участие в матче не приняли.



Самое главное, что никто не травмировался. Посмотрим, вылезет ли завтра что-то. Сегодня для меня отсутствие травм — самое главное. 90 минут в хорошем темпе сыграли. Понятно, что на Евро он будет ещё выше», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.