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Самошникову сделали МРТ. Восстановление защитника сборной России займёт неделю

Самошникову сделали МРТ. Восстановление защитника сборной России займёт неделю
Андрей Панков
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча со сборной Польши (1:1) сообщил о травме защитника национальной команды и «Рубина» Ильи Самошникова.

«После игры спокойно проанализируем, оценим. Сейчас после матча сравнивать две пары защитников не буду. Футболисты должны первыми услышать оценку. Семёнова заменил из-за желтой карточки.

Все, кто не попадут в заявку, будут с нами дальше. Самошникову сделали МРТ, неделю он будет восстанавливаться", — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2020 сборная Польши встречалась с национальной командой России. Игра прошла на стадионе «Мейски» во Вроцлаве (Польша) и завершилась ничьей со счётом 1:1.

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