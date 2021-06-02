Польский журналист: несмотря на класс Дзюбы, с ним хорошо справлялся Хелик

Польский журналист Куба Радомски поделился мнением о выступлении игроков сборной Польши в товарищеском матче с национальной командой России (1:1).
«Шверчок — гол, удар в перекладину, но больше всего он был полезен в построении атак. Не удивлюсь, если Милик пропадёт из состава, а Шверчок поедет играть со Словакией. Хелик провёл лучший матч в составе сборной. Несмотря на класс Дзюбы, он с ним хорошо справлялся. Два лучших игрока этой встречи», — написал Радомски на своей странице в «Твиттере».
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
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