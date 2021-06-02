Гарет Бэйл прокомментировал слухи о возможном завершении карьеры после Евро-2020

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл прокомментировал информацию о возможном завершении карьеры после Евро-2020. Ранее сообщалось, что валлийский форвард хочет выступить на чемпионате Европы 2020 года, после чего рассматривает возможность договориться с «Реалом» о расторжении контракта и завершить карьеру.

«Очевидно, было много чего написано о том, делаю ли или другое. Я не хочу говорить ничего, что вызовет ещё больший хаос, больше драмы или отвлечет внимание. Я просто хочу сосредоточиться на Евро-2020. Я не хочу говорить ничего, что может вызвать какие-либо проблемы. Я сосредоточен только на Евро-2020. Когда турнир закончится для нас, я сяду и решу, что я хочу делать», — приводит слова Бэйла Goal.

Контрактное соглашение Бэйла с «Реалом» рассчитано до 2022 года.

Бэйл перешёл из «Тоттенхэма» в «Реал» в 2013 году за € 101 млн. В 2020 году валлиец вернулся в английский клуб на правах аренды. В нынешнем сезоне форвард провёл 19 матчей в английской Премьер-лиге, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи. Также на его счету 3 гола и результативная передача в десяти играх в Лиге Европы.