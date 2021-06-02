Голкипер сборной Польши — о матче с Россией: мы играли против мощного соперника
Поделиться
Голкипер сборной Польши Лукаш Фабиански поделился впечатления после товарищеского матча со сборной России в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года. Игра прошла на стадионе «Мейски» во Вроцлаве (Польша) и завершилась ничьей со счётом 1:1.
«Мы играли против мощного соперника. Сборная России очень сильна и выпустила хороший состав. Здорово, что мы активно начали встречу и забили быстрый гол. После этого мы отдали сопернику слишком многое и чуть пассивно действовали в обороне. Во втором тайме мы лучше понимали друг друга и контролировали ход игры», — приводит слова официальный сайт УЕФА.
Напомним, за сборную России забил Вячеслав Караваев. За национальную команду Польши отличился Якуб Шверчок.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 2 июня 2021
-
03:20
-
02:38
-
02:17
-
01:54
-
01:33
-
01:17
-
00:54
-
00:46
-
00:44
-
00:27
-
00:19
-
00:18
-
00:16
-
00:11
-
00:08
- 1 июня 2021
-
23:36
-
23:18
-
23:15
-
23:11
-
22:55
-
22:46
-
22:35
-
22:11
-
22:07
-
22:05
-
21:56
-
21:50
-
21:29
-
21:29
-
21:10
-
21:06
-
20:53
-
20:40
-
20:30
-
20:21
Партнерский контент
Рекомендуем вам