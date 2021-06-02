Голкипер сборной Польши — о матче с Россией: мы играли против мощного соперника

Голкипер сборной Польши Лукаш Фабиански поделился впечатления после товарищеского матча со сборной России в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года. Игра прошла на стадионе «Мейски» во Вроцлаве (Польша) и завершилась ничьей со счётом 1:1.

«Мы играли против мощного соперника. Сборная России очень сильна и выпустила хороший состав. Здорово, что мы активно начали встречу и забили быстрый гол. После этого мы отдали сопернику слишком многое и чуть пассивно действовали в обороне. Во втором тайме мы лучше понимали друг друга и контролировали ход игры», — приводит слова официальный сайт УЕФА.

Напомним, за сборную России забил Вячеслав Караваев. За национальную команду Польши отличился Якуб Шверчок.