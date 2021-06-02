Серхио Рамос призвал игроков «Реала» не соглашаться на сокращение зарплаты

Защитник «Реала» Серхио Рамос призвал одноклубников не соглашаться на снижение заработной платы, поскольку считает, что таким образом клуб хочет сэкономить деньги, чтобы потом купить форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, сообщает Onda Cero.

Напомним, Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В сезоне-2020/2021 защитник провёл 21 матч за испанский клуб, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что Рамос хочет получить контракт на два года, ради этого испанский футболист готов пойти на понижение зарплаты в 10%.

В минувшем сезоне «Реал» занял второе место в турнирной таблице испанской Примеры, уступив «Атлетико», а также добрался до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл «Челси».