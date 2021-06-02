Серхио Рамос призвал игроков «Реала» не соглашаться на сокращение зарплаты
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Защитник «Реала» Серхио Рамос призвал одноклубников не соглашаться на снижение заработной платы, поскольку считает, что таким образом клуб хочет сэкономить деньги, чтобы потом купить форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, сообщает Onda Cero.
Напомним, Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В сезоне-2020/2021 защитник провёл 21 матч за испанский клуб, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что Рамос хочет получить контракт на два года, ради этого испанский футболист готов пойти на понижение зарплаты в 10%.
В минувшем сезоне «Реал» занял второе место в турнирной таблице испанской Примеры, уступив «Атлетико», а также добрался до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл «Челси».
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