Лионель Месси договорился с «Барселоной» о продлении контракта
Поделиться
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси договорился с клубом о продлении контракта, сообщает Marca со ссылкой на Cadena COPE.
По данным источника, сторонам необходимо уладить только самые мелкие детали, и аргентинский нападающий продлит свой контракт с клубом. Соглашение будет рассчитано на два года.
Отмечается, принять окончательное решение о продлении контракта с «Барселоной» Месси помогло подписание нападающего Серхио Агуэро, вместе с которым они выступают за национальную команду Аргентины.
Напомним, контракт Месси с «Барселоной» заканчивается 30 июня 2021 года. 33-летний аргентинец провёл всю карьеру в составе каталонского клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 2 июня 2021
-
04:41
-
04:22
-
03:59
-
03:35
-
03:20
-
02:38
-
02:17
-
01:54
-
01:33
-
01:17
-
00:54
-
00:46
-
00:44
-
00:27
-
00:19
-
00:18
-
00:16
-
00:11
-
00:08
- 1 июня 2021
-
23:36
-
23:18
-
23:15
-
23:11
-
22:55
-
22:46
-
22:35
-
22:11
-
22:07
-
22:05
-
21:56
-
21:50
-
21:29
-
21:29
-
21:10
-
21:06
Партнерский контент
Рекомендуем вам