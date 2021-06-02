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Лионель Месси договорился с «Барселоной» о продлении контракта

Лионель Месси договорился с «Барселоной» о продлении контракта
Максим Лесовой
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси договорился с клубом о продлении контракта, сообщает Marca со ссылкой на Cadena COPE.

По данным источника, сторонам необходимо уладить только самые мелкие детали, и аргентинский нападающий продлит свой контракт с клубом. Соглашение будет рассчитано на два года.

Отмечается, принять окончательное решение о продлении контракта с «Барселоной» Месси помогло подписание нападающего Серхио Агуэро, вместе с которым они выступают за национальную команду Аргентины.

Напомним, контракт Месси с «Барселоной» заканчивается 30 июня 2021 года. 33-летний аргентинец провёл всю карьеру в составе каталонского клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

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