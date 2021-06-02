Источник: Джеррард – кандидат на пост главного тренера «Эвертона»

Наставник «Рейнджерс» Стивен Джеррард является одним из кандидатов на пост главного тренера «Эвертона». Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, кроме Джеррарда в списке кандидатов на должность главного тренера «ирисок» значатся Рафаэль Бенитес, Дэвид Мойес, Пауло Фонсека, Эрик тен Хаг и Роберто Мартинес.

Джеррард является воспитанником «Ливерпуля» и защищал цвета клуба на протяжении практически всей карьеры — с 1998 по 2015 год. С красными он завоевал два Кубка и Суперкубка Англии, три Кубка лиги, выиграл Лигу чемпионов, Кубок и два Суперкубка УЕФА. В качестве тренера Джеррард привёл шотландский «Рейнджерс» к первому месту чемпионата страны.

Экс-тренер «Эвертона» Карло Анчелотти переходит на работу в мадридский «Реал». Мадридцы подписали с итальянским тренером контракт на три года. Анчелотти тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год. В своём первом сезоне в клубе он привёл «сливочных» к победе в Лиге чемпионов, которая стала для мадридцев 10-й в истории и первой с 2002 года.