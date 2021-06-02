«Кальяри» хочет выкупить контракт Найнгголана у «Интера»

«Кальяри» планирует выкупить контракт полузащитника Раджи Найнгголана у «Интера». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» пишет журналист Николо Скира.
По информации источника, 33-летний бельгиец получит контракт на 2-3 года. За это время он заработает в общей сложности около € 5 млн. В свою очередь, «Интер» готов расстаться с хавбеком за сумму около € 5-6 млн.
В сезоне-2020/21 Найнгголан выступал за «Кальяри» на правах аренды. На его счету один гол в 22 матчах. В завершившемся чемпионате Италии «Кальяри» с 37 очками занял 16-е место.
Напомним, в позапрошлом сезоне бельгийский футболист уже выступал за «Кальяри» на правах аренды, кроме того Найнгголан играл за клуб из Сардинии с 2010 по 2014 год. Также в списке команд футболиста значатся «Рома» и «Пьяченца».
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