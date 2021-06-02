Онана согласовал контракт с «Арсеналом»

Голкипер «Аякса» Андре Онана согласовал личные условия по контракту с лондонским «Арсеналом». Об этом сообщил в «Твиттере» журналист Николо Скира.

По информации источника, договор будет рассчитан до 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон. Теперь клубам осталось уладить последние детали сделки.

25-летний Онана является воспитанником «Барселоны». Он присоединился к «Аяксу» в январе 2015 года. С тех пор вратарь провёл за амстердамский клуб 204 матча, пропустив в них 180 мячей.

В мае сообщалось, что «Аякс» хочет получить за вратаря около € 14 млн, а «канониры» планируют сделать предложение в районе € 8 млн. В феврале Онана был дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил, в его анализах обнаружили запрещённый препарат. Дисквалификация Онаны истекает только в феврале 2022, однако Спортивный арбитражный суд может смягчить наказание — CAS должен вынести свой вердикт по апелляции в июне.