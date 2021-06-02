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«Манчестер Юнайтед» может подписать хавбека «Спортинга» Гонсалвеша

«Манчестер Юнайтед» может подписать хавбека «Спортинга» Гонсалвеша
Кирилл Горбачинский
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«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником лиссабонского «Спортинга» Педру Гонсалвешем. Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, англичане рассчитывают приобрести 22-летнего португальца в летнее трансферное окно и видят в нём потенциал, схожий с Бруну Фернандешем. Сообщается, что в контракте Гонсалвеша прописана сумма отступных в размере £ 52 млн (€ 60,2 млн).

В сезоне-2020/21 Гонсалвеш провёл 37 матчей за португальскую команду, на его счету 23 гола и пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 22 млн.

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Юнайтед» выделит € 170 млн на летние трансферы. В списке приоритетов Гарри Кейн («Тоттенхэм») и Рафаэль Варан («Реал»).

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