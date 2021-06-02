Анчелотти встретится с Серхио Рамосом

Новый главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в ближайшее время встретится с капитаном команды защитником Серхио Рамосом, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Цели встречи не уточняются, однако, вероятно, итальянский специалист намерен обсудить с 35-летним футболистом ситуацию с его контрактом, который истекает этим летом. Неоднократно сообщалось, что Серхио не может договориться с клубом о новом соглашении, а накануне, 1 июня, появилась информация, что он точно покинет «сливочных» в межсезонье.
Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В сезоне-2020/2021 защитник провёл 21 матч за испанский клуб, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
Анчелотти перешёл в «Реал» из «Эвертона», а до этого тренировал «сливочных» с 2013 по 2015 год. После ухода из «Королевского клуба» Карло также возглавлял «Баварию» и «Наполи».
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