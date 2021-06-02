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В сделку «Спартака» и «Вест Хэма» по трансферу Крала могут включить Ярмоленко

В сделку «Спартака» и «Вест Хэма» по трансферу Крала могут включить Ярмоленко
Сергей Сорокин
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Украинский полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко может перейти в «Спартак», сообщает westhamfans.org. По информации источника, «молотобойцы» могут включить футболиста в сделку по полузащитнику красно-белых Алексу Кралу, чтобы снизить сумму трансфера.

Крал выступает за «Спартак» с 2019 года. В завершившемся сезоне хавбек принял участие в 29 матчах за красно-белых и отдал шесть результативных передач. Команда по итогам кампании заняла второе место в Российской Премьер-Лиге и пробилась в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Ярмоленко в сезоне-2020/2021 провёл 24 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач. «Вест Хэм» в минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги финишировал на шестой строчке в турнирной таблице и выступит в Лиге Европы.

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