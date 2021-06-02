Полузащитник «Нанта» Имран Луза перешёл в «Уотфорд», сообщает пресс-служба английского клуба. Сумма трансфера не разглашается. Контракт футболиста с командой рассчитан на пять лет. В сезоне-2020/2021 полузащитник провёл 35 матчей, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 12 млн. Луза является воспитанником «Нанта».
Команда из графства Хартфордшир возвращается в АПЛ спустя год. В сезоне-2019/2020 «шершни» вылетели из английской Премьер-лиги, заняв предпоследнее 19-е место в турнирной таблице. В 38 матчах «Уотфорд» одержал восемь побед, десять раз сыграл вничью и потерпел 20 поражений.
«Нант» благодаря правилу гостевого гола одержал верх в противостоянии с «Тулузой» и остался в Лиге 1.
- 2 июня 2021
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