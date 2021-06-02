Черчесов объяснил выбор состава сборной России на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил выбор состава национальной команды на Евро-2020.



«Мы прилетели в Новогорск. На сборе мы проделали ту работу, которую планировали. Погода сопутствовала, поля — «пушка», ребятам было сложно. Вопрос по Лунёву? Он опытный вратарь, но мы посчитали, что два голкипера — Юрий Дюпин и Антон Шунин — провели сезон ровнее, а Матвея Сафонова рассматриваем на перспективу, он уже обживается и проявляет лучшие качества.



Самошников? Вопрос с ним решился сам по себе, на предпоследней тренировке он потянул мышцу бедра и выпал на 7–10 дней, а что касается Евгеньева, то Роман хорошо работал, но есть вопросы, которые мы решим, и он будет в сборной. Ребята предупреждены, что будут с нами тренироваться до начала турнира. Жизнь нас уже научила, вечером засыпает игрок здоровый, а утром уже нет», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

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