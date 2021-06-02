Колосков: Черчесов не только главный тренер, но и выдающийся вратарь. Знает, что делает

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал финальную заявку национальной команды на предстоящий чемпионат Европы по футболу — 2020.
«Футболисты, которые оказались вне заявки, не вписались в требования главного тренера. Не вижу в этом ничего особенного, всё абсолютно справедливо: тренеры видели всех футболистов на сборах в течение нескольких недель, посмотрели, что они из себя представляют. Уверен, тренерский штаб лучше всех нас знает, что делает. Жаль, что в окончательном составе не оказалось Евгеньева. С моей точки зрения у него есть очень хорошие задатки.
Судя по игре с Польшей, основным вратарём на чемпионате Европы будет всё-таки Шунин: он достаточно давно находится в сборной, у него больше опыта. Сафонов блестяще играл до травмы. Сейчас полностью восстановился — у него очень хороший потенциал. Черчесов — не только главный тренер, но и выдающийся вратарь в прошлом, поэтому он точно знает, что делает. Шансы сыграть в основном составе будут у всех», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 2 июня 2021
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