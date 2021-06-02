Червиченко: одна половина заявки сборной — лучшая, а вторая просто нравится Черчесову

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями о заявке сборной России на предстоящий чемпионат Европы по футболу — 2020.



«Если учесть, что, скорее всего, на Евро мы едем туристами, то удивляться особо нечему. Я не понимаю, с кем мы можем сражаться в группе за третье место, кроме финов. Что касается Лунёва, то он мне особо не нравится, в «Зените» слабая вратарская позиция. Его попадание в расширенный список было странным для меня. Максименко и Гильерме лучше. Александру не хватает опыта, зато он спасает в невероятных ситуациях. Единственный минус Гильерме — иногда игра может не пойти, но если всё в порядке, то это непробиваемый вратарь. Не понимаю, чем Шунин лучше Гильерме. Даже посмотрев на турнирную таблицу мы видим, что «Локомотив» выше.



Для попадания в сборную много зависит от личного отношения тренера. Из тех, кто попадёт, одна половина действительно лучшая, а другая просто нравится главному тренеру. В выборе вратарей логики я не вижу, но у Черчесова своя вратарская логика. Наверное, он разбирается в этом лучше, чем я и вся страна. Результаты выбора мы все увидим», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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