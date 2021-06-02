В УЕФА считают возможным исключение «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса» из Лиги чемпионов

Генеральный секретарь УЕФА Теодорос Теодоридис рассказал о возможном исключении «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса» из Лиги чемпионов. Эти клубы не покидают проект Суперлиги, несмотря на требование УЕФА.

«Это возможно. Если они не соблюдают правила, их могут исключить. Это зависит от них. Следует отметить, что все остальные клубы приняли условия. Я хотел бы кое-что прояснить, потому что было неверное истолкование фактов. То, что произойдет, не будет личным решением и не будет иметь ничего общего с президентом УЕФА или с исполкомом УЕФА. Ни президент, ни я не можем повлиять на работу судебных органов.



Эти три клуба являются одними из лучших в мире. Почему стоит ожидать, что они не будут участвовать в соревнованиях? Тем не менее для УЕФА все клубы равны, и мы защищаем такие ценности, как уважение, спортивные качества и равенство. Если они нарушили правила, им придется столкнуться с последствиями, установленными независимыми органами. Если они будут не согласны с решением дисциплинарных органов, они имеют право обратиться в Спортивный арбитражный суд», — цитирует Теодоридиса Marca.