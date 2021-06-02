Ринат Дасаев предположил, кто станет основным вратарём сборной России на Евро-2020

Бывший голкипер «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал окончательный состав сборной России на Евро-2020.
«Тренеру, наверное виднее, кого отцеплять. На данный момент состав оптимальный. Думаю, Шунин будет основным вратарём на чемпионате Европы. Не могу сказать, дадут ли шанс Сафонову. Вчера дали шанс в товарищеской игре. Надежда на него будет. Вопросов по составу никаких нет», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
По итогам сборов из состава сборной России выпали несколько футболистов, которые ранее попали в расширенную заявку: Лунёв («Зенит»), Самошников («Рубин»), Евгеньев и Захарян (оба – «Динамо»).
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией.
- 2 июня 2021
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