Кевин Де Брёйне остался в заявке сборной Бельгии на Евро-2020, несмотря на травму

Сборная Бельгии оставила без изменений заявку на предстоящий чемпионат Европы — 2020, сообщает пресс-служба УЕФА.



В списке футболистов, которые отправятся с командой на турнир, остался полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, получивший перелом костей носа и левой глазницы в финальном матче Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).



Заявка Бельгии:



вратари — Куртуа («Реал»), Миньоле («Брюгге»), Зельс («Страсбург»);



защитники — Алдервейрелд («Тоттенхэм Хотспур»), Боята («Герта»), Денайер («Лион»), Вермален («Виссел Кобе»), Вертонген («Бенфика»), Мёнье («Боруссия» Дортмунд), Кастань («Лестер Сити»);



полузащитники — Де Брёйне («Манчестер Сити»), Дендонкер («Вулверхэмптон»), Карраско («Атлетико»), Прает, Тилеманс (оба — «Лестер Сити»), Шадли («Истанбул Башакшехир»), Торган Азар, Витсель (оба — «Боруссия» Дортмунд), Ванакен («Брюгге»);



нападающие — Доку («Ренн»), Эден Азар («Реал»), Мертенс («Наполи»), Троссард («Брайтон энд Хоув Альбион»), Батшуайи («Челси», в аренде в «Кристал Пэлас»), Бентеке («Кристал Пэлас»), Ромелу Лукаку («Интер»).



Сборная Бельгии на групповом этапе Евро-2020 сыграет с Россией. Также в квартете выступят Дания и Финляндия.