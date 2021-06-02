«Смотреть грустно». Губерниев – о матче России с Польшей
Поделиться
Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о товарищеской встрече сборной России со сборной Польши (1:1).
«Итоги футбольного матча Польша – Россия – 1:1! Пока смотреть грустно. И тех, и других. Но редко, когда таскают кирпичи под строительство стены и месят цемент – это вызывает бурю восхищения. Пока прямо совсем черновой процесс! Тренер скажет – такие матчи не надо смотреть. Смотреть действительно пока непросто, но команда под нагрузкой и надеемся, что всё будет хорошо!» — написал Губерниев в своём «телеграме».
В товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2020 сборная Польши встречалась с национальной командой России. Игра прошла на стадионе «Мейски» во Вроцлаве (Польша) и завершилась ничьей со счётом 1:1.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 2 июня 2021
-
12:56
-
12:53
-
12:49
-
12:47
-
12:44
-
12:27
-
12:23
-
12:06
-
12:04
-
12:02
-
11:54
-
11:39
-
11:34
-
11:15
-
11:11
-
11:04
-
11:02
-
10:58
-
10:55
-
10:48
-
10:46
-
10:32
-
10:28
-
10:18
-
10:07
-
09:53
-
09:37
-
09:35
-
08:49
-
08:30
-
08:04
-
07:15
-
06:39
-
06:09
-
05:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам