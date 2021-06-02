«Смотреть грустно». Губерниев – о матче России с Польшей

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о товарищеской встрече сборной России со сборной Польши (1:1).



«Итоги футбольного матча Польша – Россия – 1:1! Пока смотреть грустно. И тех, и других. Но редко, когда таскают кирпичи под строительство стены и месят цемент – это вызывает бурю восхищения. Пока прямо совсем черновой процесс! Тренер скажет – такие матчи не надо смотреть. Смотреть действительно пока непросто, но команда под нагрузкой и надеемся, что всё будет хорошо!» — написал Губерниев в своём «телеграме».



В товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2020 сборная Польши встречалась с национальной командой России. Игра прошла на стадионе «Мейски» во Вроцлаве (Польша) и завершилась ничьей со счётом 1:1.

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