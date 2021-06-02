«Атлетико» может подписать Кукурелью

Мадридский «Атлетико» нацелился на полузащитника «Хетафе» Марка Кукурелью, чтобы усилить команду в следующем сезоне, сообщает Marca.

Главный тренер красно-белых Диего Симеоне хочет усилить позицию левого флага. В прошлом сезоне ему приходилось импровизировать, имея только одного игрока — Ренана Лоди. Кукурелья, завершивший свой второй сезон в «Хетафе», может занять любую из позиций на левом фланге, включая позиции латераля, вингера и левого полузащитника. Стоимость трансфера может составить около € 15 млн, но есть вероятность, что в сделку войдут другие игроки. Каталонская клаусула составляет € 25 млн, и «Хетафе» должен будет заплатить 10% от суммы трансфера «Барселоне».

В сезоне-2020/2021 Кукурелья за синих забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость игрока в € 20 млн.