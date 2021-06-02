Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» может подписать Кукурелью

«Атлетико» может подписать Кукурелью
Максим Булычев
Комментарии

Мадридский «Атлетико» нацелился на полузащитника «Хетафе» Марка Кукурелью, чтобы усилить команду в следующем сезоне, сообщает Marca.

Главный тренер красно-белых Диего Симеоне хочет усилить позицию левого флага. В прошлом сезоне ему приходилось импровизировать, имея только одного игрока — Ренана Лоди. Кукурелья, завершивший свой второй сезон в «Хетафе», может занять любую из позиций на левом фланге, включая позиции латераля, вингера и левого полузащитника. Стоимость трансфера может составить около € 15 млн, но есть вероятность, что в сделку войдут другие игроки. Каталонская клаусула составляет € 25 млн, и «Хетафе» должен будет заплатить 10% от суммы трансфера «Барселоне».

В сезоне-2020/2021 Кукурелья за синих забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость игрока в € 20 млн.

Суарес принёс «Атлетико» чемпионство. Но его продажа была правильным шагом для «Барселоны» Суарес принёс «Атлетико» чемпионство. Но его продажа была правильным шагом для «Барселоны»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021