Киевское «Динамо» продлило контракт с Мирчей Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу продолжит работать с командой в ближайших сезонах, сообщает пресс-служба клуба.
Прошлым летом специалист подписал с киевлянами контракт по схеме «2+1». В ходе поездок Мирчи с президентом «Динамо» Игорем Суркисом на финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов стороны договорились об активации пункта о продлении договора. Таким образом, соглашение Луческу теперь рассчитано до лета 2023 года.
В минувшем сезоне «Динамо» под руководством Луческу стало чемпионом Украины. При этом после назначения румына фанаты киевлян стали протестовать и требовать его отставки, поскольку ранее он долгое время тренировал донецкий «Шахтёр», который является принципиальным соперником столичной команды. По итогу специалист стал первым, кому удалось взять титул с обоими украинскими грандами.
- 2 июня 2021
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