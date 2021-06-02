«Уфа» проведёт товарищеский матч с «Велесом»
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«Уфа» проведет товарищеский матч с «Велесом» на предсезонных сборах, сообщает пресс-служба клуба. Встреча состоится 12 июня, информация о времени проведения появится позже.
Игроки уфимской команды вернутся к работе 7 июня и проведут тренировочный сбор на базе в московском Строгине до 19 июня. Во время сбора «Уфа» проведёт четыре контрольных матча. Помимо «Велеса» соперниками уфимцев станут «Чайка» (16 июня) и калининградская «Балтика» (19 июня).
По итогам сезона-2020/2021 «Уфа» набрала 25 очков и заняла 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, сумев спастись от вылета в Футбольную национальную лигу. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров турнира вошли «Спартак» и «Локомотив».
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