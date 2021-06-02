«Это столько стоит совесть?» Белорусская баскетболистка осудила местных футболистов

Белорусская баскетболистка Елена Левченко бурно отозвалась о задержании журналиста Tribuna.com Дмитрия Руто.
«Футболисты, а вы ещё провластные письма подписываете? Это столько стоит совесть? Какое позорище», – написала Левченко в «Инстаграме».
Сегодня утром в Минске задержан журналист Дмитрий Руто. Основанием для его задержания, стало тем, что в автомобиле Дмитрия был бело-красно-белый футбольный шарф. Напомним, что бело-красно-белые цвета являются символом протестов в Беларуси. Дмитрия обвиняют в незаконном пикетировании по статье 24.23 кодекса об административных правонарушениях, а именно нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа, общественных работ или ареста.
Вчера провластное письмо подписали некоторые игроки минского «Динамо» и «Спутника». Ранее письмо подписали футболисты «Ислочи», «Слуцка», «Витебска» и БАТЭ.
- 2 июня 2021
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