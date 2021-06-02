Президент киевского «Динамо» прокомментировал продление контракта с Мирчей Луческу

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис высказался о продлении контракта с главным тренером команды Мирчей Луческу, под руководством которого коллектив в минувшем сезоне завоевал титул чемпиона Украины.



«Мы полностью доверяем Мистеру и его стратегии развития. Мирча Луческу не только тренер-победитель, он является специалистом, который развивает игроков и помогает меняться нашему клубу. Надеюсь, что ближайшие два года — это только начало новой, победной страницы в истории «Динамо», и мы очень рады, что Луческу будет частью этого пути.



За год наш клуб и команда сделали большой шаг вперёд, и мы надеемся, что прогресс продолжится. Сделав правильный выбор год назад, мы не сомневаемся, что и нынешнее решение пойдёт на пользу «Динамо», — цитирует Суркиса пресс-служба клуба.

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