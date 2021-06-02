Ролан Гусев: взять Сафонова на Евро не больший риск, чем взять Лунёва

Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев прокомментировал итоговую заявку сборной России на предстоящий чемпионат Европы — 2020.



«Нашему тренерскому штабу виднее. Они находятся в постоянном контакте каждый день, поэтому я полностью доверяю этому выбору игроков. Сафонов — молодой голкипер, но взять его на Евро не больший риск, чем взять Лунёва. К тому же, Черчесов должен разбираться в позиции вратаря как никто другой.



Вчера команда играла с желанием и билась до конца. Мне очень понравился настрой наших ребят. Все сыграли хорошо, поэтому тот факт, что в заявку на Евро не попал Евгеньев, вполне понятен», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.



Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. Матч с бельгийцами состоится 12 июня, встреча с финнами — 16 июня, а игра с датчанами — 21 июня.