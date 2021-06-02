Главный тренер Хорватии: Олич будет с нами примерно 10 дней, до матча с Англией

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о наставнике ЦСКА Ивице Оличе, который временно находится в расположении национальной команды в преддверии чемпионата Европы — 2020.



«Будет ли Олич с нами на Евро? Да, он будет с нами столько, сколько сможет и сколько позволят его обязательства перед клубом. Он будет с нами примерно 10 дней, до матча с Англией, а потом начнётся его предсезонная подготовка с ЦСКА», — приводит слова Далича 24sata.hr.



Сборная Хорватии на Евро-2020 выступит в группе с Англией, Чехией и Шотландией. С англичанами подопечные Далича сыграют 13 июня, с чехами — 18 июня, а с шотландцами — 22 июня.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир пришлось перенести на это лето.

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