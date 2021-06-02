Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к правому защитнику «Славии»

В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к правому защитнику «Славии»
Салават Муртазин
Комментарии

В московском «Спартаке» отреагировали на информацию, что клуб проявляет интерес к защитнику «Славии» Александру Баху. Ранее Metaratings сообщил, что красно-белые заинтересованы в приобретении футболиста.

«Достоверная информация по возможным трансфертам на вход и выход появится только по приезде тренерского штаба в Россию и ознакомления со всеми игроками основной команды и Спартака-2», — сказал директор красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Александр Бах имеет действующий контракт со «Славией» до 2025 года. В минувшем сезоне 23-летний футболист провёл 39 матчей, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в € 3 млн.

Новость по теме
В сделку «Спартака» и «Вест Хэма» по трансферу Крала могут включить Ярмоленко
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021