В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к правому защитнику «Славии»

В московском «Спартаке» отреагировали на информацию, что клуб проявляет интерес к защитнику «Славии» Александру Баху. Ранее Metaratings сообщил, что красно-белые заинтересованы в приобретении футболиста.



«Достоверная информация по возможным трансфертам на вход и выход появится только по приезде тренерского штаба в Россию и ознакомления со всеми игроками основной команды и Спартака-2», — сказал директор красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Александр Бах имеет действующий контракт со «Славией» до 2025 года. В минувшем сезоне 23-летний футболист провёл 39 матчей, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в € 3 млн.