В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к правому защитнику «Славии»

В московском «Спартаке» отреагировали на информацию, что клуб проявляет интерес к защитнику «Славии» Александру Баху. Ранее Metaratings сообщил, что красно-белые заинтересованы в приобретении футболиста.
«Достоверная информация по возможным трансфертам на вход и выход появится только по приезде тренерского штаба в Россию и ознакомления со всеми игроками основной команды и Спартака-2», — сказал директор красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Александр Бах имеет действующий контракт со «Славией» до 2025 года. В минувшем сезоне 23-летний футболист провёл 39 матчей, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в € 3 млн.
- 2 июня 2021
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