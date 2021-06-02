Линекер рассказал, в какой команде хотел бы видеть Кейна

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер поделился мыслями о будущем нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна.



«Я бы хотел увидеть Кейна в «Барселоне», но они выбрали Агуэро и испытывают проблемы с деньгами. Думаю, судьбу Гарри решат «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и, возможно, «ПСЖ». Парижан тренирует Маурисио Почеттино, и там у Кейна гарантированно будут трофеи. Но мне кажется, что вероятнее его переход в один из манчестерских клубов. Не думаю, что Гарри перешёл бы в «Челси». Не представляю, чтобы он так поступил с фанатами «Тоттенхэма», хотя кто знает», — цитирует Линекера Goal.com.



Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. В минувшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги, забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач.

Видео гола, сделавшего Кейна лучшим бомбардиром АПЛ: