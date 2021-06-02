Мохамед Салах не попал в число номинантов на приз игроку года в АПЛ по версии PFA

Профессиональная ассоциация футболистов (PFA) на своём сайте представила список номинантов на награду лучшему игроку минувшего сезона английской Премьер-лиги.



В число претендентов на приз не вошёл нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, занявший второе место в списке лучших бомбардиров. При этом за награду поборются сразу четыре представителя «Манчестер Сити», ставшего чемпионом.



Список номинантов: Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Илкай Гюндоган, Филип Фоден, Кевин Де Брёйне, Рубен Диаш (все — «Манчестер Сити»).



Напомним, в топ-4 английской Премьер-лиги помимо «Манчестер Сити» вошли «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси». Лучшим бомбардиром и ассистентом стал Кейн. За второе звание с ним боролись в том числе Де Брёйне и Фернандеш.

Новость по теме Объявлены претенденты на приз игроку сезона в АПЛ

Тройка лучших футболистов 38-го тура АПЛ сезона 2020/2021: