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Агент Слуцкого пытается трудоустроить Кварацхелию в «Лидсе»

Агент Слуцкого пытается трудоустроить Кварацхелию в «Лидсе»
Максим Булычев
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Агент главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого Кристиан Эмиле предлагает услуги полузащитника казанцев Хвичи Кварацхелии «Лидсу», сообщает грузинский журналист Лаша Кокиашвили.

«По моей информации, известный агент Кристиан Эмиле работает над трансфером Хвичи и ведёт переговоры с «Лидсом», — написал журналист в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что «Лидс» уже проводил переговоры с предыдущим агентом Кварацхелии. Футболистом также ранее интересовались «Ювентус», «Севилья», «Милан», «Бавария», «Наполи» и дортмундская «Боруссия».

В сезоне-2020/2021 Кварацхелия принял участие в 23 матчах чемпионата России, в которых забил четыре гола и отдал восемь голевых передач. Также полузащитник совершил 159 успешных обводок — лучший результат турнира.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 18 млн.

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Источник: «Лидс» провёл переговоры с агентом Кварацхелии
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