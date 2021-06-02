Выездная форма сборной России — вторая по красоте на Евро-2020 по версии Mirror

Выездная форма сборной России была признана второй по красоте на Евро-2020 по версии Mirror. В рейтинге оказалась экипировка всех команд-участниц чемпионата Европы. Домашняя форма сборной России оказалась на 18-м месте из 48.
Лидером рейтинга стала домашняя футболка сборной Италии, а на третьем месте оказалась выездная форма Швеции. В пятёрку лучших также попали гостевые комплекты национальных команд Шотландии и Турции.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией.
Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча Финляндия — Россия пройдёт 16 июня. Игра Россия — Дания назначена на 21 июня.
- 2 июня 2021
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