Выездная форма сборной России — вторая по красоте на Евро-2020 по версии Mirror

Выездная форма сборной России была признана второй по красоте на Евро-2020 по версии Mirror. В рейтинге оказалась экипировка всех команд-участниц чемпионата Европы. Домашняя форма сборной России оказалась на 18-м месте из 48.

Лидером рейтинга стала домашняя футболка сборной Италии, а на третьем месте оказалась выездная форма Швеции. В пятёрку лучших также попали гостевые комплекты национальных команд Шотландии и Турции.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией.



Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча Финляндия — Россия пройдёт 16 июня. Игра Россия — Дания назначена на 21 июня.