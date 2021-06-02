Оуэн — о переходе Анчелотти: когда зовёт «Реал», трудно отказать

Бывший нападающий мадридского «Реала» Майкл Оуэн отреагировал на назначение главным тренером команды Карло Анчелотти, до недавнего времени работавшего в «Эвертоне».



«Вау, не ожидал этого! Хотя когда тебя зовёт «Реал», трудно отказать», — написал Оуэн в своём «твиттере».



Анчелотти тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год. В своём первом сезоне в клубе он привёл «сливочных» к победе в Лиге чемпионов, которая стала для мадридцев 10-й в истории и первой с 2002 года. После ухода из команды Карло возглавлял «Баварию» и «Наполи», а в 2019 году пришёл в «Эвертон».



В минувшем сезоне «Реал» финишировал вторым в турнирной таблице испанской Примеры, уступив лишь «Атлетико». «Сливочные» набрали 84 очка в 38 матчах и до последнего тура претендовали на чемпионство, однако «матрасники» одержали победу в решающей встрече и не упустили титул.