Агуэро будет зарабатывать в «Барселоне» почти в четыре раза меньше, чем в «Манчестер Сити»

Стали известны условия контракта новичка «Барселоны» нападающего Серхио Агуэро.



Как сообщает Mundo Deportivo, оклад аргентинца в каталонском клубе составит € 6 млн в год до уплаты налогов. Ради перехода в стан сине-гранатовых Серхио пошёл на сокращение зарплаты почти в четыре раза — в «Манчестер Сити» его зарплата была € 23 млн до вычета налогов.



Напомним, Агуэро перешёл в «Барселону» из «Манчестер Сити» на правах свободного агента в связи с истечением контракта. Форвард выступал в составе «горожан» с 2011 года и выиграл с клубом пять чемпионатов Англии, Кубок и три Суперкубка страны, а также шесть Кубков английской лиги. Агуэро провёл за «горожан» 390 матчей, в которых забил 260 голов и отдал 73 голевые передачи.



Ранее на переход Агуэро в «Барселону» отреагировал бывший нападающий сине-гранатовых Луис Суарес, ныне выступающий за «Атлетико».

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